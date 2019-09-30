محمد رمضان يحيي ذكرى استشهاد الدرة

أحيا النجم محمد رمضان ذكرى استشهاد الطفل الشهيد محمد الدرة، عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات "تويتر"، قائلًأ: "30 سبتمبر 2000.. يوم لا ننساه كان عمري وقتها 12 عاما .. اللهم انصر الشعب الفلسطيني وارزق أهله الأمن والاستقرار البطل محمد الدرة اللهم ارحم شهداءنا واحفظ بلادنا العربية".

وكان استشهاد محمد الدرة، وقع في قطاع غزة في 30 من شهر سبتمبر بعام 2000، في اليوم الثاني من انتفاضة الأقصى، وسط احتجاجات امتدت على نطاق واسع في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وظهر فيديو لاحتماء جمال الدرة

وولده محمد البالغ من العمر 12عامًا، خلف برميل أسمنتي، بعد وقوعهما وسط محاولات تبادل إطلاق النار بين الجنود الإسرائيليين وقوات الأمن الفلسطينية.

وعرضت هذه اللقطة التي استمرت لأكثر من دقيقة، مشهد احتماء الأب وابنه ببعضهما البعض، وكما أشار الأب لمطلقي النيران بالتوقف، وسط إطلاق وابل من النار والغبار، وبعد ذلك رقود الصبي على ساقي أبيه، وبعد تسع وخمسين ثانية من البث المبدئي للمشهد ظهر جمال وهو يلوح

تجاه الموقع الإسرائيلي، وظهر أيضًا وهو يصرخ ببعض الكلمات في اتجاه المصور.

وكان هناك وابل من الرصاص، فأصبحت اللقطات مشوشة وغير واضحة، وعندما خفت حدة إطلاق النار، أظهرت اللقطات جمال جالسًا في وضع مستقيم، ويبدو أنه قد أصيب، ومحمد ملقى على ساقيه، وبعد فترة وجيزة من هذه اللقطة يحاول الولد تحريك ذراعه، وادعى البعض بأن قطع المشهد لتجنيب آثاره الجمهور كون الصبي كان في سكرات الموت.

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يذكر أن النجم محمد رمضان طرح مؤخرًا كليب بعنوان "هما عايزينها فوضى"، وهو من إخراج ياسر سامي، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، كما تخطى الكليب حاجز الـ 3 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.