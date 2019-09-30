منة شلبي تداعب شيرين بصورة سيلفي ورسالة

داعبت الفنانة منة شلبي الفنانة شيرين عبد الوهاب، بنشر صورة سيلفي كوميدية لهما، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وأعربت منة شلبي عن شدة حبها لزميلتها شيرين، قائلة: "دايمًا بحبك".
ومن ناحية أخرى تحضر الفنانة منة شلبيلعمل درامي جديد، مع الفنان آسر ياسين، والمقرر عرضه ضمن ماراثون رمضان المقبل 2020، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وجاري اختيار باقي فريق العمل.
يذكر أن الفنانة شيرين طرحمؤخرًا أغنية بعنوان "الحب خدعة"، وهي من كلمات عبد الرحمن بن مساعد، وألحان صادق الشاعر، وتوزيع وليد فايد، كما تخطت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.
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