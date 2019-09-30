صور.. خالد سليم يواصل تألقه في أحدث جلسة فوتوسيشن بفورمه جديدة

واصل النجم خالد سليم تألقه بفورمه جديدة، ناشرًا صور أحدث فوتوسيشن له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
وظهر سليم من خلالها بمظهر جذاب، وجسم متناسق، ولياقة بدنية عالية، مرتديًا بدلة سورايه أنيقة.
ومن ناحية آخرى يستعد النجم خالد سليم لبدأ عرض مسلسله الجديد "بلا دليل"، وهو بطولة كل من خالد سليم، نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرفزكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفى، هاجر الشرنوبى، ومن تأليف إنجى علاء، وإخراج منال الصيفى.
وتدور أحداث المسلسل في إطار من الغموض الدرامي والأكشن، حول جريمة قتل تقع أثناء حفل في فيلا رجل أعمال كبير، وتكون هناك عازفة آلة هارب، وهي زوجة عمر بركات، لتضرب
ويدخل المسلسل ضمن مسلسلات الـ 45 حلقة، وذلك لوجود أحداث عديدة في الحلقات، وبعيدة تمامًا عن أى مط.
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