خاص الفن- الهام شاهين: خائفة من الحسد!خاص بالصور – دمشق تكرّم سميرة توفيق بمعرض نادر وأمسية...

ميرنا وليد - بيروت - أكدت الممثلة المصرية إلهام شاهين أنها تستعد خلال الأيام المقبلة لتصوير أكثر من فيلم جديد عملت على التحضير لهم خلال الفترة الماضية، حيث تعاقدت على 3 أفلام دفعة واحدة مشيرة في تصريح خاص لموقع "الفن" أنها تخشى من الحسد بسبب مشاركتها في هذه الأفلام التي تعود بها الى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتعاقدت إلهام شاهين على فيلم جديد يحمل اسم "عزبة جهنم" من تأليف ​سيد فؤاد​ وإخراج عمرعبد العزيز ومن المقرر البدء بتصويره خلال الأيام المقبلة بعد الاستقرار على باقي فريق العمل، كما تواصل شاهين التحضيرات لفيلم "حظر تجول" من تأليف وإخراج ​أمير رمسيس​، ومن المقرر أن تبدأ في تصويره أيضا قريباً وتدور أحداثه في إطار اجتماعي، بالإضافة إلى ارتباطها بفيلم ثالث لم تعلن عنه حتى تكتمل تفاصيله.

وتعود إلهام إلى السينما بعد غياب حوالي 3 سنوات منذ آخر أعمالها فيلم "يوم للستات" التي شاركت في بطولته كل من الممثلة المصرية نيللي كريم، ناهد السباعي، هالة صدقي، ​رجاء حسين​، و​شيماء سيف​، بالإضافة إلى ​محمود حميدة​، فاروق الفيشاوي، أحمد الفيشاوي، ​إياد نصار​ و​أحمد داوود​، وهو من تأليف ​هناء عطية​.