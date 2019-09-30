خاص الفن- هبة طوجي تكشف تفاصيل دخولها الدراما وماذا قالت عن عابد فهد ؟

ميرنا وليد - بيروت - في لقاء خاص مع موقع الخليج 365 تحدثت النجمة اللبنانية هبة طوجي عن تجربة الدراما التي ستخوضها لاول مرة مع الممثل السوري عابد فهد في مسلسل من 10 حلقات بعنوان "هوس".
وتقول طوجي: "عالم التمثيل ليس جديدا عليّ ففي دراستي بالجامعة اليسوعية بلبنان لدي شهادة اخراج وتمثيل درستها اربعة سنوات واخرجت عدة كليبات لي وافلام قصيرة ، وبالنسبة للتمثيل كانت تجاربي على المسرح سواء مع المسرح الرحباني او العالمي في notre dame de paris ، ايضا كان لدي ورشات عمل عدة بأميركا وبلاد الاغتراب بمجال التمثيل.. والتمثيل بالمسلسل سيكون اول تجربة درامية لي" .
وتتابع نجمة notre dame de paris حديثها: "ومن المعروف انه عرض علي تجارب تمثيلية كثيرة جدا ولعدة اسباب لم تكن الظروف مناسبة وانا لم اتحمس بوقتها . هذه المرة الوضع مختلف لدي العديد من الاسباب كي اخوض التجربة اولها فريق العمل الموجود والبطل امامي عابد فهد والقصة جديدة جدا والدور مركب ويحتاج عمل كبير وليس تقليدي بل مبتكر وشعرت انه الوقت المناسب. العمل رائع واتمنى ان يحظى بإعجاب الناس، سأقدم شارة المسلسل بصوتي والموسيقى التصويرية لأسامة الرحباني".
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