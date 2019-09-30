خاص الفن – صفاء سلطان: لم أتزوج ولا أفكر بالارتباط

ميرنا وليد - بيروت - سارعت الممثلة ​صفاء سلطان​ إلى نفي شائعة تخص حياتها الخاصة انتشرت يوم أمس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل، نفت سلطان في حديثها لموقع "الفن" ما يتردد عن خطبتها أو زواجها، مشيرة إلى أن الصور المنشورة والتي ترتدي فيها فستاناً أبيضاً ما هي إلا لقطات من إحدى لوحات مسلسل "ببساطة 2"، مستغربة استغلال البعض لهذه الصور في إشاعة خبر لا يمت للحقيقة بصلة.

وأكدت أنها حالياً لا تفكر بالارتباط أبداً، وكل ما يعنيها الآن هو التركيز على عملها من ناحية، والبقاء إلى جانب والدتها وابنتها من ناحية أخرى.

وكانت صفاء سلطان قد عادت إلى دمشق قبل أيام بعد أن كُرمت في بيروت خلال مهرجان لبنان للسينما والتلفزيون.

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