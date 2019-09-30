خاص الفن - ورد الخال تلتقي بـ عباس النوري في مسلسل "يا مالكاً قلبي"

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة اللبنانية ​ورد الخال​ متجهة اليوم الى سوريا لتجسيد دور بطولة مسلسل "يا مالكاً قلبي" وهو الاسم الذي اعمتد حتى الآن للعمل مع امكانية استبداله الى جانب الممثل ​عباس النوري​. وكان من المفترض ان تجسد الشخصية الممثلة نادين الراسي الا انه لظروف واسباب معينة لن تقدم هي الشخصية فتم التواصل مع ورد التي رحّبت بالفكرة وتم الاتفاق.

وسيمثل فيه عدد من الممثلين الى جانب النوري والخال منهم جيني اسبر وريم زينو ويزن السيد وبلال مارتيني وفاتن شاهين من سوريا وريم خوري وماريبال طربيه وهيام أبو شديد ونتاشا شوفاني من لبنان وسيتم تصوير العمل الذي كتبه عثمان جحى في دمشق تحت إشراف المخرج علي علي. ولا شك ان ورد ستقدم الشخصية بأدائها المميز الذي تعودنا عليه والجمهور ينتظرها بفارغ الصبر في هذا العمل الجديد.

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