شاهدوا.. إليسا تظهر في الرياض مصابة بذراعها بعد خلافها مع تركي آل الشيخ

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كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - وضعت الفنانة إليسا حدا للكثير من الأقاويل التى انتشرت خلال الساعات القليلة الماضية بمنعها من الغناء في السعودية -بعد المشادة الكلامية التي حدثت بينها وبين رئيس هيئة الترفيه المستشار تركى آل الشيخ- وذلك بعد وصولها إلى الرياض لتقديمها حفلا غنائيا هناك.
وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة اليسا أثناء وصولها إلى الرياض وتظهر اليسا في الفيديو مصابة في ذارعها اليمنى.
وأفادت وسائل إعلامية فنية، بأن السلطات السعودية قررت منع دخول المطربة اللبنانية “إليسا”، لأراضيها.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية: “يتداول في الأوساط الفنية أن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، أصدر قرارًا بمنع ظهور المغنية اللبنانية في أيّ حفلة تقام في الرياض خلال الفترة المقبلة، إثر الخلاف بينهما الذي طاف على السوشال ميديا قبل يومين تقريبًا” بحسب صحيفة “صدى البلد”.
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