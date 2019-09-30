دانييلا رحمة برفقة إيفا لونغوريا بأسبوع الموضة في باريس

كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 09:54 مساءً - شاركت الممثلة اللبنانية ​دانييلا رحمة​ المتابعين عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي أجواء مشاركتها مؤخراً بأسبوع الموضة في العاصمة الفرنسية باريس، ونشرت صورة تجمعها بالممثلة الأميركية ​إيفا لونغوريا​ ظهرتا فيها تتألقان باللون الأسود.

وعلّقت دانييلا على الصورة، قئلة: “أجمل سيدة على وجه الأرض.. سعيدة للغاية لمقابلتك”.ومن ناحية أخرى، كان كشف موقعنا عن أن دانييلا تبدأ قريبا جدا تصوير مسلسلها الجديد، الذي سيجمعها للمرة الاولى بالممثل اللبناني نيكولا معوض.المسلسل سيعرض قبل شهر رمضان المقبل، وتحديداً خلال الخريف المقبل.