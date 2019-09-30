القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - فن هشام لاشين الإثنين 2019/9/30 10:44 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2019/9/30 10:44 م بتوقيت أبوظبي هند صبري سعيدة بالمشاركة في أغنية "سقفة"

حققت أغنية "سقفة"، التي عرضت خلال حفل ختام الدورة الـ3 لمهرجان الجونة السينمائي، نصف مليون مشاهدة، ودخلت قائمة الأكثر رواجًا على "يوتيوب". وكشفت الممثلة هند صبري عبر حسابها على "أنستقرام" أنها شريكة في شركة "طيارة" المنتجة للأغنية، والتي تم إهداؤها للمهرجان. Advertisements والأغنية تم تصويرها في "الجونة" أثناء فعاليات المهرجان، بمشاركة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: هند صبري، وليلى علوي، وشيرين رضا، وتامر حبيب، وهنا ومايا وحلا شيحة، وجميلة عوض، ودرة، ومي عمر، ومحمد الشرنوبي.



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كانت هذه تفاصيل خبر هند صبري تكشف شراكتها في "طيارة": فخورة بـ"سقفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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