دينا الشربيني مطالبةٌ بتقديم النصيحة لـ 40 مليون فتاة.. ما علاقة عمرو دياب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - لا تزال الفنانة المصرية دينا الشربيني تتلقّى التساؤلات حول علاقتها بالفنان عمرو دياب، ومن بين تلك الاسئلة المتكررة دائمًا كيف تمكنتي من الإيقاعِ به واكتسابِ قلبه؟.

وجاء هذا التساؤل على لسان إحدى الفتيات بعد قيام دينا بنشرِ صورةٍ لها عبر صفحتها على فيسبوك من كواليس الحفل الخاص بعمرو دياب خلال فعاليات مهرجان الجونة في دورته الثالثة، وعلّقت عليها واصفةً إياه بـ "الأسطورة".

وعلى الرغم من أن الصورة حظيت بأكثر من 15ألف إعجاب إلا أنَّ ما خطف الأنظار هو تعليق إحدى المعجبات قالت فيه: "ما تقوليلنا الطريقه يا أنسه دينا عندك 40 مليون بنت عايزين يعرفوا وقعتيه ازاي دا لو ما فيهاش إساءة أدب".

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ليتحوّل منشور دينا إلى مناشدة عاجلة من الفتيات يطلبن منها المشورة وتقديم الوصفة السحرية التي تُمكن أي فتاةٍ من الإيقاع بعريس بمكانة ونجومية وثروة دياب، ولكن دينا كالعادة لم ترد على التعليقات.

فيما تطوّعت بعض المعجبات بتقديم الوصفة السحرية وأكدنَ أنَّ دينا هي المقصودة بأم روح حلوة في أغنية "يوم تلات"، وهو ما جعله يُحبها ويتعلّق بها، لتقول إحداهن: "الروح الحلوة هي اللي بتخلي الحب يتجاوز كل الحدود وانتي خليتي الهضبة ينسى الدنيا كلها علشان روحك الحلوة".