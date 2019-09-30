إليسا في الرياض بدعوة من الوليد بن طلال.. لحلِّ الخلاف أم تسوية مالية؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أكّدت مصادر مقرّبة من شركة روتانا أن وجود الفنانة اللبنانية إليسا في العاصمة السعودية الرياض، اليوم الإثنين، جاء بدعوة من الأمير الوليد بن طلال.

وأضافت المصادر لـ"فوشيا" مساء الإثنين، أن سبب زيارة إليسا لمناقشة الكثير من القضايا بحضور رئيس شركة روتانا سالم الهندي، من أجل الوصول إلى حلول مُرضية بين الطرفين.

ورغم أنّ المصادر لم تُفصح عن طبيعة القضايا التي جاءت لأجلها الفنانة اللبنانية، غير أن المتابعين اعتقدوا أنه بسبب الخلاف الذي نشب بينها وبين رئيس الهيئة العامة للترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، ومحاولة إذابة الجليد بينهما خاصةً بعد أن أكّدت مصادر موثوقة لـ"فوشيا" بمنع تواجد إليسا في حفلات السعودية وعدم تجديد عقدها مع روتانا، فوجد الخبر أصداء واسعة بين الجمهور، وسبّب حالة من التفاعل مع القضية.

وذهب البعض الآخر إلى التفسير بأن سفر الفنانة اللبنانية إلى الرياض جاء بسبب تسوية مالية مع روتانا، وبالتالي انتهاء عقدها مع آخر ألبوماتها مع الشركة.

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وجاء الحديث عن وجود إليسا في الرياض بعد تداول صور أثناء تواجدها في أحد فنادق العاصمة السعودية، لتجد خلال الساعات القليلة الماضية تفاعلًا كبيرًا، وبدأت التساؤلات بين المتابعين عن حقيقة الصور، وسبب سفر الفنانة إلى الرياض خاصةً وأنه ليس هناك جدولة للحفلات أو مناسبة تتطلّب حضورها.

يُشار إلى أن مشادّة كلامية نشبت بين تركي آل الشيخ وإليسا قبل أيام قليلة، كانت مثار الجدل بين الجمهور.