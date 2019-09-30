شكرا لقرائتكم خبر عن نجم la Casa De Papel يخرج من الاكتئاب بالدراجة النارية مع ماريا بدرازا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الممثلة الإسبانية ماريا بدرازا، صورة جديدة للمثل جيمى لورينتى نجما مسلسل la Casa De Papel ، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور الشهير، وهما يقضيان بعض الوقت مع بعضهما على الدراجة النارية لـ "لورينتى".

وتعد هذة الصورة هى أحدث صورة "لورينتى" الذى تعرض لمرحلة اكتئاب الفترة الماضية نشر على أثرها بعض الفيديوهات التى طالب فيها جمهوره برؤية الجانب المظلم للممثلين على عكس ظهورهم امام الكاميرات.

وجاء الموسم الثالث فى 8 حلقات، بسرد عودة العصابة مرة أخرى من أجل إعداد خطة جديدة لتهريب أحد أفرادها بعد القبض عليه من قبل قوات الأمن فى إحدى السواحل الإسبانية، بعد فرار العصابة الموسم الماضى بالأموال، بالإضافة إلى ظهور "برلين" مرة أخرى بعد اشتباه موته فى الموسم الأخير.

ومن المقرر أن يشهد الموسم القادم بداية جديدة للعصابة التى وضعت فى مأزق كبير نهاية الموسم الماضي بعد تدميرها لعربات الشرطة بالمدافع وظهورهم كأفراد عصابة حقيقة عكس ما كانوا يروجون بأنهم ضمن الشعب.