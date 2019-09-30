شكرا لقرائتكم خبر عن عشاق الأكشن يترقبون طرح التريلر الرسمى لفيلم Birds of Prey لـ مارجوت روبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبقى ساعات قليلة على طرح التريلر الرسمى الأول لفيلم الأكشن المنتظر Birds of Prey، بطولة النجمة العالمية مارجوت روبى، والمقرر عرضه يوم 7 فبراير المقبل فى دور العرض السينمائى.

الفيلم من بطولة مارجوت روبى، مارى إليزابيث وينستيد، إيوان ماكجريجور، جورنى سموليت بيل، روزى بيريز، كريس ميسينا، ديريك ويلسون، ماثيو ويليج، ومن تأليف كريستينا هودسون، وإخراج كاثى يان.

فيلم "Birds of Prey" يدور بعد انفصالها عن Joke، تنضم Harley Quinn إلى الأبطال الخارقين Black Canary وHuntressReneeو Montoya لإنقاذ فتاة صغيرة من شر الـ"Joker".