شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى فكرى وإيناس مكى يعيدان عرض "سحر الأحلام" على البالون احتفالا بنصر أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر إعادة عرض مسرحية "سحر الأحلام" للفنان مجدى فكرى، والمقرر لها الأحد المقبل الموافق 6 من الشهر المقبل احتفالا بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، وذلك على مسرح البالون بالعجوزة، والتى يشرف عليها قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال.

وقال الفنان مجدى فكرى إن الظروف التى تعيشها مصر، والوطن تحتاج إلى فن هادف يقود المرحلة ويعلم الشباب أن هناك يد تبنى وأخرى تحارب الإرهاب وهو ما أعتبره هدفنا من خلال مسرحية "سحر الأحلام".

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وأضاف، يجب أن نتكاتف ونكون يدا واحدة كفنانين فى تقديم فن ورسالة هادفة خلف القيادة الوطنية، لأن مصر هى بلد الحضارة والثقافة والفنون، ويجب أن نخاف عليها وننهض بها لأنها لا تستحق ما تتعرض له، ويجب أن نضحى بأنفسنا من أجلها.

العرض من إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية، برئاسة الدكتور أسامة زغلول، وتدور أحداثه حول العادات والتقاليد الغربية التى تسللت إلى المجتمع المصرى، والتى لا تتناسب مع عاداته وتقاليده الأصيلة التى تميز بها عن سائر المجتمعات، وتأثير ذلك على الفن خاصة وعلى مختلف المجالات بصفة عامة.

"سحر الأحلام" بطولة الفنانين مجدى فكرى، إيناس مكى، نيفين رفعت، عبد العاطى صالح، رضا رمزى، محمد عنتر، أشعار كوثر مصطفى، ألحان أحمد محيى، استعراضات هشام المقدم، ديكور إبراهيم الفوى، مخرج منفذ سامى المصرى، مخرج مساعد حسام الخضرى، تأليف وإخراج دكتور حسام عطا.