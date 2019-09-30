شكرا لقرائتكم خبر عن تيلر جديد للموسم الرابع من Stranger Things والأخوان دنفر يوقعان على مشاريع جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشركة المنتجة لمسلسل الخيال العلمى Stranger Things عن تيلر جديد للموسم الرابع من السلسلة الشهيرة منذ قليل والمقرر عرضه الفترة الماضية عبر الشبكة الأمريكية الشهيرة.

كما كشفت الشركة المنتجة عن التوصل لاتفاق مع الأخوان دنفر لانشاء مجموعة من الأفلام والمسلسلات الجديدة المتعلقة بالسلسلة الشهيرة، على أن تعرض على مدار السنوات القادمة، وهو ما كشفاه على التعليق الذى صاحب التيلر الذى كتب عليه "لم نعد فى هوكينز".

Advertisements

وانضمت مؤخراً للموسم الثالث شخصيتان رئيسيتان جديدتان إلى فريق عمل المسلسل، وهما جيك بوسى وكارى إلويز، ومن المقرر أن يلعب كارى دور العمدة كلاين، بينما يلعب جيك دور "بروس"، وتدور أحداث المسلسل فى بلدة هوكينز الأمريكية، داخل أحد المختبرات العلمية التابعة للحكومة آنذاك، والتى تسببت فى مرور البلدة بالعديد من الأحداث الخارقة للطبيعة، بعد تجاربها على البشر، والبحث عن كائنات ذات قوة خارقة، ويسرد المسلسل ثمانينيات القرن الماضى.