شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز بطلة للمرة الثانية في مسرحية لمحمد صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة سميرة عبد العزيز للمرة الثانية كبطلة في مسرحية من مسرحيات النجم محمد صبحي التي يجري بروفاتها حاليا حيث شاركت مؤخرا في مسرحية " خيبتنا " التي عرضت لمدة 6 مواسم متتالية وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

المسرحية الجديدة التي تشارك في بطولتها النجمة القديرة سميرة عبد العزيز " ألف عيلة وعيلة " للكاتب الشاب مصطفي شهيب والتي يقدمها النجم محمد صبحي في موسم جديد من مواسم " المسرح للجميع " ويشارك في العمل ايضا عبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومصطفي يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية .

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يذكرأن الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كرمت في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومنحها المهرجان ميدالية التجريبي في حفل الختام مع مجموعة من نجوم المسرح المصري منهم سيد رجب وأحمد كمال .