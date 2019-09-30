الارشيف / فن ومشاهير

سميرة عبد العزيز بطلة للمرة الثانية في مسرحية لمحمد صبحي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة عبد العزيز بطلة للمرة الثانية في مسرحية لمحمد صبحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة سميرة عبد العزيز للمرة الثانية كبطلة في مسرحية من مسرحيات النجم محمد صبحي التي يجري بروفاتها حاليا حيث شاركت مؤخرا في مسرحية " خيبتنا " التي عرضت لمدة 6 مواسم متتالية وحققت نجاحا جماهيريا ونقديا كبيرا .

المسرحية الجديدة التي تشارك في بطولتها النجمة القديرة سميرة عبد العزيز  " ألف عيلة وعيلة " للكاتب الشاب مصطفي شهيب والتي يقدمها النجم محمد صبحي في موسم جديد من مواسم " المسرح للجميع " ويشارك في العمل ايضا عبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وحازم القاضي ومصطفي يوسف وعمار شماع وآخرين من أعضاء فرقة محمد صبحي المسرحية .

Advertisements

 يذكرأن الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز كرمت في الدورة الأخيرة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ومنحها المهرجان ميدالية التجريبي في حفل الختام مع مجموعة من نجوم المسرح المصري منهم سيد رجب وأحمد كمال .

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سميرة عبد العزيز بطلة للمرة الثانية في مسرحية لمحمد صبحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا