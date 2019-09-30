شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوي تسترجع شبابها بصورة قديمة.. وتعلق: "ذكرياتى مشوار طويل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استرجعت الفنانة رجاء الجداوي بعض ذكرياتها القديمة، ونشرت صورة من شبابها عبر موقع "انستجرام"، معلقة :"ذكرياتي مشوار طويل الحمد لله احلى موضوعات صحفيه كانت مع الاستاذ العظيم فوميل لبيب الله يرحمه شكرا دينا".



رجاء الجداوي

من ناحية أخرى تواصل رجاء الجداوى تصوير مشاهدها فى مسلسل "شبر مية" مع النجم أحمد السعدنى حيث تجسد دور والدته خلال الأحداث، ويشارك فى بطولة العمل الفنانة نجلاء بدر والفنان مراد مكرم.



رجاء الجداوي

مسلسل "شبر مية" مأخوذ من فورمات أجنبى وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، رجاء الجداوى، والفنانة الشابة نهى عابدين، والفنان مراد مكرم، والفنان محمد على رزق، والممثلة ثراء جبيل، وعادت أسرة العمل الى التصوير مرة أخرى الجمعة الماضية بعد انتهاء أجازة عيد الأضحى.



رجاء الجداوي

ويسجل "شبر مية" البطولة المطلقة الثانية لـ أحمد السعندى فى الدراما التلفزيونية بعدما قدم مسلسل "الكبريت الأحمر" بجزئيه الأول والثانى عامى 2016 و 2017، وشارك فى بطولته داليا مصطفى وريهام حجاج وهانى عادل وعبد العزيز مخيون وسميرة مقرون وعارفة عبد الرسول وذكى فطين عبد الوهاب وتأليف عصام الشماع وإخراج خيرى بشارة وسيف سيف.