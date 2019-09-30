كتب امير فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2019 08:44 مساءً - إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو قديم للفنانة السورية أصالة، أثار جدلاً كبيراً فقد بدت من خلاله أنها كانت صغيرة جداً، وسجل لها أثناء مقابلة تلفزيونية، أجراها معها الإعلامي اللبناني الراحل حكمت وهبي.
ولفتت أصالة الأنظار بنعومة صوتها وإختلاف ملامحها تماماً، عما هي عليه حالياً.
ورداً على سؤال عن الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها، قالت أصالة: “ميادة الحناوي”، مشيرة إلى أنها تحبها كثيراً.
كما تضمن الفيديو مشهداً التقط لأصالة مع الحناوي في حلقة من أحد البرامج، وهما تؤديان معاً أغنية “سامحتك”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا أصالة في مراهقتها بفيديو نادر.. خمنوا الفنانة الأكثر أناقة بالنسبة إليها! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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