بكلمات علي الخوار تهنئة للسعودية بصوت راشد الماجد

طرح نجم الأغنية الخليجية الفنان السعودي راشد الماجد أحد أحدث أعماله الغنائية الوطنية بعنوان “سعوديتنا” وذلك بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة، وهو من إنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، وحمل العمل الجديد توقيع الشاعر الإماراتي علي الخوار الذي نظم أبيات العمل على وقع نبضات قلبه وقلوب الإماراتيين والعرب المحبين لمملكة الخير لتحمل أبيات القصيدة أسمى عاطفة للقيادة السعودية وشعبها الشقيق، وجاء مطلعها بهذه الأبيات:

سعوديّتنا .. في القمّه بيارقها / ورايتنا .. بهمّتنا نوثّقها

نحب ترابها الطاهر ونفخر به / والى آخر نفس هالدار نعشقها

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سعوديّين .. والرايه سعوديه / وكل السحب في الدنيا تعانقها

نعزم الشمس لان الشمس تسكنّا / وفي بيض الوجوه تشوف مشرقها

“سعوديتنا” من كلمات الشاعر الإماراتي علي الخوار ومن ألحان الفنان المتألق وليد الشامي، وغناء سندباد الأغنية الخليجية الفنان راشد الماجد، ليكتمل بذلك مثلث الإبداع مما جعل هذا العمل يحقق انتشاراً واسعاً بعد طرحه على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وعلى القناة الرسمية لشركة روتانا على اليوتيوب.

والجدير بالذكر أن أغنية “سعوديتنا” جاءت مواصلة لسلسلة من النجاحات، ومباشرة بعد نجاح أغنية “صباحي انت” التي كتبتها الشاعرة الإماراتية جموح ولحنها سفير الألحان فايز السعيد وتغنى بها الفنان راشد الماجد، قد تجاوزت 2 مليون مشاهدة بفترة زمنية قياسية على القناة الرسمية لشركة الخوار للإنتاج الفني.