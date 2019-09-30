وسام حنا غاضب… “يا حرامية”

انتفاضًا على الواقع الصعب الذي يعيشه لبنان، والوضع الاقتصادي السيء الذي يعاني منه كافة أبناء الشعب اللبناني، الى جانب الفقر والبطالة وغيرها من المشاكل، لجأ عدد من المواطنين الى الشارع يوم امس، في مظاهرة احتجاجًا على هذا الوضع ورفضًا لسياسة تجويع الناس.

في هذا الخصوص، عبّر الممثل وسام حنا، عن غضبه من ممارسات المسؤولين في لبنان، التي أوصلت الشعب الى هذه الحالة وجعله يلجأ الى الشارع للتعبير عن رأيه واستيائه من هذا الوضع.

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فقد غرّد “حنا” قائلاً: “ردّوا أموال الشعب المسروقة يا حرامية ما حدا بينزل بيتظاهر و لا بيعمل شغب و لا بيطر يأكل قتلة … ما شبعتوا !!!! كل واحد حسابو بالمليارات بسويسرا و بيو او جدو كانوا دكنجية”، مرفقا تغريدته بهاشتاغ: “#ثورة #لبنان #الليرة_اللبنانية”.

تغريدة وسام لاقت تفاعلاً وتأييدًا كبيرًا من المتابعين الذين أثنوا على كلامه لأن ما وصل اليه لبنان اليوم هو بسبب حكامه والفساد المستشري الذي يسيطر على كافة اداراته.

الجدير بالذكر ان الممثل وسام حنا يطل على محبيه عبر شاشة الـMTV ضمن مسلسل “بردانة أنا” مجسّدا دور نقيب في قوى الامن الداخلي، حيث يتألق وسام بالأداء اذ يلعب الدور باحترافية عالية أثنى عليها كل من يتابعه. المسلسل من كتابة كلوديا مرشليان وإخراج نديم مهنا، ويشارك في بطولته نخبة من اهم النجوم اللبنانيين ابرزهم كارين رزق الله، بديع ابوشقرا، رولا حمادة، نجاح فاخوري، الكو داوود، نهلا داوود وغيرهم.