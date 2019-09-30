هنا الزاهد تُوجّه رسالةً لهؤلاء بعد تأجيل العملية الجراحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنَّ الفنانة المصرية هنا الزاهد، تعيشُ الآن حالةً من الاستقرار النفسي والصحي، بعد تعرُّضها لوعكةٍ خلال سفرها برفقة زوجها الفنان أحمد فهمي في شهرِ عسلٍ، أدّت إلى دخولها المستشفى لأيام ثم عودتها إلى مصر.

ونشرت هنا، صورةً لها عبر إنستغرام من رحلة شهر عسلها في جزر المالديف قبل انتكاستها الصحية، وعلّقت عليها: "شكراً لجميع الناس الذين كلّموني وراسلوني وسألوا عنّي ودعوا لي. الحمد لله بقيت كويسة"، وأضافت: "أكثر ما أسعدني رؤية كمية حب لم أرها من قبل، لا سيّما الأمهات والأطفال الذين يسألوني: هنا أنتي كويسة؟ خضيتينا عليكي، وكأنه أهلي".

ولم تأتِ هنا على ذكر أية تفاصيل تتعلّق بوضعها الصحي لا سيّما أنّه تَقرَّر إجراءُ عمليةٍ جراحيةٍ لها في مصر لإزالة حصوات المرارة بالليزر، وذلك بعد عرضها على فريق من الأطباء المصريين وبعد فحوصات استمرت لعدة ساعات، لكنه تقرر تأجيلها بحسب ما أكدته والدتها وذلك بسبب وجود التهاباتٍ على المرارة، ما جعل هناك صعوبة في إزالة الحصوات حولها.

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كما نشرت هنا فيديو لعمها وهو يقود سيارته ويرقص على أنغام أغنيةٍ أجنبية وعلّقت عليها: "أملك اروع عمٍّ في الدنيا" بينما يظهر صوت ضحكاتها ظاهرًا بشكل كبير في الفيديو.

يُذكر أنَّ الزاهد تعرّضت لوعكة صحية نتيجة تناول وجبة طعام في سنغافورة، دخلت على إثرها أحد المستشفيات هناك، وهو ما أعلنه زوجها أحمد فهمي.