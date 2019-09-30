أحمد إبراهيم يكشف موقف أنغام من تعاونه مع أصالة.. ويؤكد: الجمهور يحسدني!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قال الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم إن الكثيرين من جمهور ومعجبي زوجته أنغام يحسدونه على زواجه وقربه منها، معربًا عن سعادته الكبيرة بنجاحها وتألقها ودوره في هذا النجاح.

وأضاف إبراهيم لـ"فوشيا" خلال حضوره حفل أنغام الغنائي في فندق كايرو فيستيفال سيتي، إنه لا يهتم بالشائعات والأخبار التي يتم تناولها على مواقع السوشال ميديا.

ونفى أحمد إبراهيم أنباء نشوب خلافٍ بينه وبين الفنانة السورية أصالة خلال تعاونه معها في أغنية "جابو سيرته" والتي تصادف تسجيلها وقت ارتباطه بالفنانه أنغام.

يذكر أن زوجة أحمد إبراهيم الأولى ياسمين عيسى تربطها بالفنانة أصالة علاقة نسب، وهاجمت الأخيرة أنغام على خلفية زواجها من أحمد إبراهيم وانفصاله عن زوجته الأولى.