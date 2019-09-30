شكرا لقرائتكم خبر عن رضوى الشربينى تمثل مصر فى مؤتمر الجانب الآخر بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الإعلامية رضوى الشربينى فى مؤتمر "الجانب الآخر" للمرأة العربية، وذلك برعاية الشيخة عواطف الصباح والذى أقيم فى الكويت، حيث مثلت مصر فى المؤتمر وتحدثت عن المرأة المصرية والعربية.

يأتى ذلك بالتزامن مع عيد ميلاد رضوى الشربينى والتى احتفلت مؤخرا بأول يوم دراسة لابنتيها "تيا وتمارا" اللتين ظهرتا بالزى المدرسى، وذلك من خلال صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، وعلقت عليها: "ضحك ولعب وجد".

وكتبت الإعلامية رضوى الشربينى تعليقا على الصورة: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد فى البيت تقعد، وتمارا مش عايزة تتعلم أساسا بس عايزة تشتغل مذيعة زى مامى، وأنا هلطم".

وتنوعت ردود الفعل من جمهور رضوى حول شبه البنات بوالدتهما، وأكدوا أنهما يشبهان والدتهما إلى حد كبير .