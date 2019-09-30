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شكرا لقرائتكم خبر عن كاردي بي تخطف الأضواء في باريس بمعطف من تصميم Edda والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدوأن نجمة الراب الشهيرة كاردي بي قررت أن تضع بصمة من ذهب في أذهان عشاق الموضة والمعنيين بها وذلك خلال حضورها عدد من الأحداث الخاصة بـ " Paris Fashion Week " أسبوع الموضة في باريس .
ظهرت مغنية الراب الحائزة على جائزة الجرامي البالغة من العمر 26 عاما خلال مغادرتها فندق ريتز باريس بفرنسا وتركزت عليها عدسات المصورين بمجرد ظهورها .
كانت كاردي بي ترتدي ملابس من تصميم " Aliette "، أما المعطف الذي خطفت الأنظاربه كان من تصميم دار أزياء " Edda " .
يذكرأن كاردي بي أثارت الكثيرمن الجدل حول العالم بعد إن ظهرت أمس أمام برج إيفل وهي ترتدي ملابس غطت جسدها بالكامل وكانت كاردي محط لذهول الكثيرين .
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