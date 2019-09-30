شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مفاوضات طويلة.. انضمام كيانو ريفز لعالم أبطال "مارفل" الخارقين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت بعض التقارير الأجنبية، انضمام الممثل العالمى كيانو ريفز إلى عالم أبطال مارفل الخارقين، ليؤدي شخصية خارقة جديدة تنضم للأفينجرز.

وبحسب موقع crafty، فإن شركة مارفل لم تكشف عن أى تفاصيل جديدة للشخصية التى سيؤديها ريفز فى المستقبل، واكتفت الشركة بعد التعليق على خبر انضمامه مؤخراً.

Advertisements



ابطال مارفل

وعلى سياق متصل، أعلنت شركة وارنر بروس، مؤخراً عن البدء فى تصوير الجزء الرابع من سلسلة أفلام The Matrix التى يقوم ببطولتها كيانو ريفز، بعد توقف أكثر من 16 عاما منذ طرح الجزء الأخير الذى جاء بعنوان The Matrix Revolutions.

ومن المقرر أن تقوم الكاتبة الشهيرة لانا واشيويسكى بتأليف الجزء الرابع، والتى وصفها إميريش بأنها من أفضل صانعى الأفلام الفريدة والأصلية فى السنوات العشرين الماضية، وسيشاركها كاتب السيناريو ألكسندر هيمون وديفيد ميتشل.

وانتهى الجزء الأخير من السلسلة الشهيرة بالحرب الكبرى التى خاضها البشر ضد الآلات والتى نجح فى نهايتها "ريفز" الذى يجسد شخصية نيو فى حسمها بالتغلب على الآلات بعد التحكم بقوته واستخدام العالم الحقيقى فى وقف تدفق الآلات على عالم البشر.