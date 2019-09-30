شكرا لقرائتكم خبر عن شريف نور الدين: شعرت بمسئولية كبيرة وأنا أحاور يسرا بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المذيع شريف نور الدين، الذى نقل فعاليات مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة لشاشة on e، إن وجوده على الريد كاربت ليس الأول وبالتالى لم تكن لديه رهبة الوقوف عليها واستقبال النجوم بمهرجان الجونة، مؤكدا أن النجوم أصبحوا يعرفون من سيقابلون على السجادة الحمراء نظرا لأنه يعرف جزءا كبيرا منهم بشكل شخصى والآخرين يعرفهم من خلال عمله كمذيع.
وأوضح شريف نور الدين أن النجوم الذين ليس له علاقة مباشرة بهم يقوم بمذاكرتهم جيدا، خاصة لو مشاركين فى أفلام بالمهرجان، مشيرا إلى أنه يحاول دوما أن يحافظ على الأداء الظريف المناسب لأجواء الريد كاربت ولكن أيضا مع وجود الكثير من المعلومات ليستفيد المشاهد منها، ولا ينصب فقط الحديث عن الإطلالة والفساتين النجمات.
وأضاف شريف نور الدين أن من أهم اللقاءات التى قدمها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة كان لقاء النجم مينا مسعود، لأن الجميع كان ينظره، إضافة إلى أنه شعر بمسئولية كبيرة تجاه لقاء النجمة يسرا، خاصة أنه يأتى فى أول ظهور لها بعد حالة الحزن التى عاشت فيها بسبب رحيل ولدتها، وكان عليه أن يحافظ على الجو العام لأجواء الريد كاربت مع مراعاة مشاعرها أيضا.
وقال شريف، فى تصريحات لليوم السابع، إن مهرجان الجونة به روح شبابية طاغية، وأكون سعيد دوما وأنا أستقبل النجوم ضمن فعاليته، لأنه حالة إثبات لقدرة الشباب على تقديم مهرجان بهذا الحجم، مضيفا أنه يستمتع أيضا بتغطية مهرجان القاهرة لأنه مهرجان عريق وله سمعة دولية وعالمية.
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