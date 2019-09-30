شكرا لقرائتكم خبر عن لقطات جديدة فى دقيقة كاملة تكشف تفاصيل فيلم Frozen 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة ديزنى تريلر جديد للجزء الثانى من فيلم الأنميشن والرسوم المتحركة الشهير Frozen، عبر حسابها الشخصى بمواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والذى بلغ مدته دقيقة كاملة تضم العديد من اللقطات الجديدة للفيلم المقرر عرضه يوم 22 فبراير عام 2020.

وكشف التريلر الجديد عن التحول الكبير في حياة الأميرتين إلسا وآنا، خاصة أن أميرة الثلج إلسا يزداد سحرها قوة، ومن الواضح أنها ستواجه مخاطر الماضى ولكن بشكل جديد، ويعتبر الجزء الثاني من العمل هو استكمال لرحلة نجاح فيلم الرسوم المتحركة "Frozen" والذي تخطت إيراداته المليار و276 مليون دولار، بينما وصلت تكلفته 150 مليون دولار، وطرح في 19 نوفمبر من عام 2013.

وكان قد حصد الجزء الأول Frozen من السلسلة وقت عرضه عددًا كبيرا من الجوائز الفنية من أهمها جائزة الأوسكار الأولى، حيث حصل على جائزة أفضل فيلم «أنيميشن» وجائزة «Best Achievement in Music Written for Motion Pictures, Original Song»، كما فاز الفيلم بجائزة الجولدن جلوب أفضل فيلم رسوم متحركة، إضافة إلى جائزة «البافتا» و«African-American Film» و«American Cinema Editors» و«Annie Awards».