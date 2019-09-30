شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل شخصية حسام داغر فى مسلسل "ملاك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان حسام داغر إلى فريق عمل مسلسل "ملاك" ويشارك فى بطولته كل من الفنان كريم فهمى وآيتن عامر وصبرى فواز وهنادى مهنى، تأليف حسان دهشان، وإخراج إبراهيم فخر، ومن المقرر تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة.





يجسد داغر خلال أحداث العمل شخصية رئيس تحرير تربطه علاقة عاطفية بإحدى بطلات المسلسل، ويظهر من خلاله أيضا بشخصية أب لأول مرة فى الدراما ولديه طفل صغير.





وتدور أحداث العمل حول قصة طبيب يتسبب فى غلطة غير مقصودة تقلب حياته رأسا على عقب، ويتحول من ملاك إلى شيطان، ويراهن على القصة السيناريست حسان دهشان، ويعتبرها قصة جديدة على الدراما المصرية، حيث انتهى من كتابة نصف حلقاته.

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يذكر أن حسام داغر شارك فى مسلسل "زلزال" الذى عرض فى شهر رمضان 2019، وهو بطولة محمد رمضان وحلا شيحة ونسرين أمين وهنادى مهنا وماجد المصرى ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة "سينرجى".