شكرا لقرائتكم خبر عن "وائل غنيم اتجنن".. أغنية جديدة للشاعر إسلام خليل بصوت شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح الشاعر الغنائى إسلام خليل أغنية جديدة، أداء الفنان شعبان عبد الرحيم باسم "وائل غنيم اتجنن"، من خلال كليب جديد طرحاه مؤخراً. وتسلط الأغنية الضوء على ما حدث يوم الجمعة الماضى من خلال وقوف الشعب بجانب دولته وجيشه ورفضه دعاوى التخريب والفوضى، ليخيبوا بذلك رهان وائل غنيم وغيره ممن حاولوا إشعال أزمة والفتنة فى البلاد، ليتحول اليوم إلى كرنفال وحفل أمام المنصة، وتقول الأغنية: Advertisements وائل غنيم اتجنن وخاب يا ناس على غفلة كان نفسه يعمل ثورة والشعب قلبها حفلة الناس راحوا المنصة ونزلوا بالآلاف وتحيا مصر قالوها والعالم كله شاف يا عيني عليك يا وائل المصريين خبلوك وهتفوا لجيشهم وعلمهم ولا عبروا اللى جابوك.

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