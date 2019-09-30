شكرا لقرائتكم خبر عن Metallica يؤجل جولته الغنائية فى أستراليا بعد دخول جيمس هيتفيلد المصحة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مطرب فريق " Metallica " والمشارك في تأسيس الفريق جيمس هيتفيلد إلى المصحة من أجل إعادة التأهيل لاستكمال برنامج العلاج، مما أجبر الفرقة على تأجيل جولتها الغنائية القادمة في أستراليا ونيوزيلندا ، و هو الخبر الذي ازعج الكثير من محبي و عشاقي الفريق الشهير .
وعبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" أكد الفريق على تأجيل الحفلات آملين أن جيمس هيتفليد ، وأكد أن أعضاء الفريق يشعرون بالضيق الشديد بسبب الإزعاج الذي تسببوا فيه للمعجبين، واستكمل الفريق : " "نحن نقدر تفهمك ودعمك لجيمس ، وكما هو الحال دائما ، نشكرك لأنك جزء من عائلة ميتاليكا " .
و كان من المقرر أن تحيي الفرقة حفلات في بيرث وملبورن وسيدني وبريسبان وأوكلاند الشهر المقبل كجزء من جولتها العالمية .
و قد جاء هذا الخبر المزعج في الوقت الذي تم فيه تسمية فريق Metallica كأهم فرقة لموسيقي " الميتال " في العالم عندما يتعلق الأمر بمبيعات التذاكر.
كانت هذه تفاصيل خبر Metallica يؤجل جولته الغنائية فى أستراليا بعد دخول جيمس هيتفيلد المصحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.