شكرا لقرائتكم خبر عن Metallica يؤجل جولته الغنائية فى أستراليا بعد دخول جيمس هيتفيلد المصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد مطرب فريق " Metallica " والمشارك في تأسيس الفريق جيمس هيتفيلد إلى المصحة من أجل إعادة التأهيل لاستكمال برنامج العلاج، مما أجبر الفرقة على تأجيل جولتها الغنائية القادمة في أستراليا ونيوزيلندا ، و هو الخبر الذي ازعج الكثير من محبي و عشاقي الفريق الشهير .

وعبر موقع التواصل الاجتماعي الشهير " تويتر" أكد الفريق على تأجيل الحفلات آملين أن جيمس هيتفليد ، وأكد أن أعضاء الفريق يشعرون بالضيق الشديد بسبب الإزعاج الذي تسببوا فيه للمعجبين، واستكمل الفريق : " "نحن نقدر تفهمك ودعمك لجيمس ، وكما هو الحال دائما ، نشكرك لأنك جزء من عائلة ميتاليكا " .

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و كان من المقرر أن تحيي الفرقة حفلات في بيرث وملبورن وسيدني وبريسبان وأوكلاند الشهر المقبل كجزء من جولتها العالمية .

و قد جاء هذا الخبر المزعج في الوقت الذي تم فيه تسمية فريق Metallica كأهم فرقة لموسيقي " الميتال " في العالم عندما يتعلق الأمر بمبيعات التذاكر.