شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. آرون كارتر فخور بالـ"تاتو" الجديد.. والبابارتزى يرصده بلوس أنجلوس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم العالمي آرون كارتر فخور بالـ " تاتو " الضخم" الذي رسمه على وجهه مؤخرا وحمل شكل الأسطورة اليونانية ميدوس، والتي ظهرت بنفس شكلها النجمة العالمية "ريهانا" على غلاف إحدى المجلات .

فقد التقطت عدسات مصوري " البابارتزي " عدة صور للنجم آرون كارتر مغني "I Want Candy" و البالغ من العمر 31 عام ، و ذلك خلال توجهه لجولة من أجل التسوق في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن آرون كارتر مر بفترة عصيبة خاصة بعائلته حيث حصل كل من أشقاء ارون " نيك كارتر وأنجيل كارتر " على أوامر تقييدية ضده حيث يزعمان أنه هدد أسرتهما.

آرون كارتر هو شقيق النجم العالمي نيك كارتر عضو فريق " باك ستريت بويز " backstreet boys الذي حقق شعبية جارفة حول العالم في فترة التسعينات ، و من ابرز أغانى الفريق " i want it that way " و " show me the meaning of being lonely " و " get down " و " just want you to know " ، و غيرهم .



آرون كارتر



