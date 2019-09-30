بالفيديو.. مروى اللبنانية تروج لحفلها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:
نشرت الفنانة اللبنانية مروى مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على " إنستجرام"، أعلنت فيه عن حفلها المقرر غدًا بالقاهرة.
قالت مروى: "سهرة غنائية الثلاثاء ١ أكتوبر حفل في مركب نيلي".
وتجري مروى حاليًا عدد من بروفات مسرحية "ع الدوان لوود"، التي تعرض بداية موسم الشتاء المقبل، وتدور أحداثها في إطار كوميدي استعراضي.
المسرحية تأليف أيمن العوضي، وبطولة علاء مرسي، أحمد سلامة، برلنتي فؤاد، الماسة، والفنانة الكبيرة منى السعيد، والفنان سمسم شهاب.
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