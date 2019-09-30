سامح حسين يؤدي مناسك العمرة (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بهيرة فودة:

نشر الفنان سامح حسين صورة، عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، أظهرته يؤدي مناسك العمرة.

ظهر حسين في الصورة في مكة المكرمة بملابس الإحرام، وعلق: "اللهم رضاك والجنة يا رب".

Advertisements

يختتم سامح حسين آخر عروض مسرحيته "المتفائل" على خشبة المسرح القومي بالعتبة، يوم الجمعة 11 أكتوبر المقبل، لتبدأ جولاتها في عدد من المحافظات.

يشارك في بطولة "المتفائل" إلى جانب سامح حسين، سهر الصايغ ومجموعة من الفنانين بينهم: يوسف إسماعيل، عزت زين، آيات مجدى، تامر الكاشف، أمجد الحجار، زكريا معروف، المطرب مصطفى سامى ومجموعة من شباب المسرح القومي.

موسيقى وألحان العرض هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمي، إضاءة أبو بكر الشريف، مكياج إسلام عباس، استعراضات ضياء شفيق، أشعار طارق على. والعمل عن رواية كانديد للكاتب فولتير، وإعداد وإخراج إسلام إمام.​

