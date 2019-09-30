نرمين الفقي تظهر رشاقتها بـ "Headstand"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

نشرت الفنانة نرمين الفقي، عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، صورًا لها تمارس التمارين الرياضية، أبرزت فيها رشاقتها ولياقتها.

ظهرت الفقي في الصور تؤدي حركة Headstand وقوفًا على رأسها، كما ظهرت في بعض الحركات الرياضية الأخرى، التي نالت إعجاب الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نرمين الفقي مسلسل "أبو العروسة 2"، بطولة سيد رجب، سوسن بدر، مدحت صالح، ومحمود حجازي.