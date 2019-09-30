أحمد سعد: ولادي الأهم في حياتي وممكن أتجوز تاني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت: ياسمين الشرقاوي

قال الفنان أحمد سعد، أن علاقتكوا بأبناءه قوية للغاية، ولا تتأثر سواء كان متزوج أم لا، مؤكدًا إنهم يستحوذان على كل تركيزه واهتمامه.

واضاف "سعد"، أن كل ما يعرفونه متيقيين بأن أولاده الأهم في حياتهسواء كان "سينجل" أو مرتبط.

وعن نيته تجاه الزواج مجددًا بعد انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب، قال "سعد" في تصريحات خاصة لمصراوي: " معنديش مشكلة طبعًا، أنا لا بعمل شئ عيب أو حرام مبعملش غير اللي ربنا محلله ليا".

Advertisements

وتابع: " ربنا يعيني وأن شاء الله لو في نصيب هتجوز تاني أكيد، لكن حاليًا لا يوجد شئ أخبر الناس عنه، ولكن كتفتكير فأنا ليس لدي أدنى مشكلة".

يذكر أن الفنان أحمد سعد أعلن انفصاله عن الفنانة سمية الخشاب في مارس من العام الجاري، بعد زيجة دامت 3 سنوات تقريبًا منذ عقد قرانهم في أكتوبر 2017.