محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي : قالت الفنانة دينا الشربيني إنها تستعد لتقديم الجزء الثاني من مسلسل "زي الشمس" وأوضحت خلال لقاءها ببرنامج "سكوب برايم"، أن الجزء الثاني من المسلسل سيعرض عبر قنوات "إم بي سي"، مشيرة إلى أن السيناريست تامر حبيب يقوم بكتابة العمل". واستطردت: "بعيدًا عن علاقتنا وصداقتنا الشخصية بحب شغله جدًا". وحققت دينا نجاحًا كبيرًا بالجزء الأول من مسلسل" زي الشمس" الذي عُرض ضمن سباق رمضان الماضي، وشاركها بطولته الفنان أحمد السعدني والفنانة ريهام عبد الغفور.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دينا الشربيني:"بحب شغل تامر حبيب واستعد لـ"زي الشمس2" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.