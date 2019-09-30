عمرو الشاذلي يكشف كواليس تقديم أغنية "6 الصبح" مع الهولندي شارلي لوساك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

مازجًا بين أغنية "6 الصبح" للفنان الإماراتي حسين الجسمي، والأغنية الشهيرة "We don't talk anymor " للمغني الأمريكي شارلي بوث، طرح المغني المصري عمرو الشاذلي بمشاركة المغني شارلي لوساك الفائز بجائزة برنامج "ذا فويس" في نسخته الهولندية، أغنيتهما التي وصلت إلى المركز الأول بعد 4 أيام من طرحها عبر تطبيق "أنغامي".

وقال عمرو في تصريح خاص لـ"الخليج 365" :"الفكرة بدأت من حوالي 10 أيام، باقتراح من مسؤولي (أنغامي) والمطرب شارلي لوساك، لتقديم مزيج يجمع أغنية عربية بأخرى أجنبية، وطرحوا مجموعة من الأغاني العربية، واخترت أن أقدم أغنية (6 الصبح) لأنني أحبها جدًا".

وأضاف: "حماسنا للتجربة دفعنا لتنفيذها في 3 أيام فقط، ووزعها موسيقيًا أمدي جابر، ولم يتم الاتفاق بعد على تصويرها أو طرحها عبر موقع يوتيوب؛ لأنها مقدمة من البداية على أن تطرح صوتيا فقط".

وتابع عمرو:" الموزع الموسيقي توما كان أول من هنأني بالتجربة، وهو أحد المبدعين الذين قدموا أغنية (6 الصبح)، بجانب الشاعر أيمن بهجت قمر، الملحن وليد سعد، والمطرب حسين الجسمي".

