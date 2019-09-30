بالفيديو: فاشينيستا كويتية تزيل مستحضر ماكياج بورق الكتابة.. هل سخرت من هذه الممثلة؟

انتشر على بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو جديد للفاشينيستا الكويتية بيبي عبد المحسن وكشفت من خلاله حيلة جمالية بسيطة.

وأشارت في المقطع إلى طريقة تساعد على إزالة أحمر الشفاه الداكن بسهولة. وذكرت أنه يمكن الاستعانة بورقة دفتر مفضلة قياس A4.

وقامت بمسح شفتيها بورقة من دفتر صغير لافتة إلى أن الطريقة سهلة وتحمل الكثير من الأنوثة والحب والمشاعر.

واثارت الفاشينيستا بذلك اهتمام أكثر من 51 ألف مشاهد. واعتبر الكثيرون أنه طريف فيما لفت عدد كبير من المتابعين إلى أنها تسخر من الفنانة نور الغندور وتحديداً من الشخصية التي أدتها في مسلسلس “جمان”.

ويشار إلى أن عرض المسلسل بدأ مطلع هذا الشهر على شاشة MBC. وهو يجمع الغندور والممثل مهند الحمدي.

وأحدث الثنائي ضجة بسبب مشهد جمعهما حيث عبر الممثل (بدور هشام) عن غيرته على جمان (نور الغندور) خلال لقاء لهما في الجامعة.

وأبلغها أن أحمر الشفاه الذي تطبقه داكن اللون ولا يناسب أجواء الدراسة قبل أن يقتطع ورقة من دفتره ويزيل المستحضر بواسطتها.