صور.. رسالة سميرة سعيد للجنة تحكيم "ذا فويس 5"

وجهت النجمة سميرة سعيد رسالة محبه لزملائها بلجنه تحكيم برنامج "ذا فويس 5"، ناشره صور تجمعها بهم، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". "فيس بوك". وأعرب سميرة سعيد عن سعادتها بالاشتراك في لجنة "ذا فويس 5"، قائلة: "حين تجتمع الصحبة الحلوة والعمل المتقن". والعمل المتقن". يذكر أن النجمة سميرة سعيد طرحت سابقًا أغنية بعنوان "مدلع"، وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر موقع السوشيال ميديا. Advertisements

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