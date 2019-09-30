فرح يوسف تنعي محمد الخامس زغدي بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة فرح يوسف الفنان محمد الخامس زغدي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".
ونشرت فرح صورة تجمعها به، وعقلت عليها قائلة: "محمد الخامس زغدي ٢٦ سنة من اطيب الشباب اللي شفتن بحياتي كلها بدون مبالغة و زميلي في برنامج أراب آيدل و فنان الجزائر الطموح .. فيذمة الله..كان لقاءنا قريب بس لقاءك مع الله كان أقرب لروحك الرحمة ياصديقي ولاهلك و لمحبينك الصبر والسلوان".
يذكر أن الفنان الشاب محمد الخامس زغدي، توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث وجد ميتًا أمام بيته في حي الرمال عاصمة
وأوردت مصادر العائلة أنه تسلق عمود كهربائي من أجل القفز لمنزله، بسبب ضياع مفتاح المنزل لفتح المستودع لركن سيارته فسقط منه، كما رصدت كاميرا جيران زغدي حادثة سقوط الشاب خلال تسلقه عمود كهربائي ملاصق إلى جانب منزلهم.
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