شاهد.. دومينيك حوراني تخطف الأنظار بوصلة رقص في البسين

خطفت الفنانة دومينيك حوراني الأنظار، حيث نشرت فيديو لها داخل حمام السباحة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك". وظهرت دومينيك من خلاله وهي ترقص داخل إحدى حمامات السباحة في مارينا بالساحل الشمالي، وعلقت قائلة عليه: "كان صيف حافل ويوم جميل في الساحل الشمالي مارينا". ترقص داخل إحدى حمامات السباحة في مارينا بالساحل الشمالي، وعلقت قائلة عليه: "كان صيف حافل ويوم جميل في الساحل الشمالي مارينا". Advertisements يذكر أن الفنانة دومينيك حوراني طرحت مؤخرًا كليب بعنوان "يا عريس"، وشاركها في الغناء الفنان أحمد فيجو، كما حقق الكليب نجاحًا باهرًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

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