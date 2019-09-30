فيديو.. ذا بلاك آيد بيز يطرح أحدث كليباته eXplosion

طرح الباند العالمي ذا بلاك آيد بيز أحدث كليباته بعنوان "eXplosion"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وشاركه في الغناء الفنانة العالمية أنيتا. أحدث كليباته بعنوان "eXplosion"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، وشاركه في الغناء الفنانة العالمية أنيتا. يذكر أن الباند العالمي ذا بلاك آيد بيز Advertisements طرح مؤخرًا كليب بعنوان "Be Nice"، وشاركه في الغناء النجم العالمي سنوب دوج، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب. طرح مؤخرًا كليب بعنوان "Be Nice"، وشاركه في الغناء النجم العالمي سنوب دوج، كما كسر الكليب حاجز الـ 9 مليون منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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