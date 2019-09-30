الأربعاء.. حفل هايدي موسى بمعهد الموسيقى العربية

تلتقي الفنانة هايدي موسي بجمهورها، من خلال حفل غنائي كبير تحييه، في معهد الموسيقى العربية التابع لدار الأوبرا المصرية، وذلك يوم

الأربعاء الموافق 2 أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً.ومن المقرر أن تشدو هايدي خلال الحفل بأجمل أغانيها، التي يحبها الجمهور وتشعلهم حماسًا، منها "مستهون، أنا اتعودت، دي حياتي، كلمة واحدة، قلوب، واحشني، وغيرها"، بالغضافة لعدد من أغاني الزمن الجميل التي أشتهرت بأدائها.