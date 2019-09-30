استأنف الفنان أحمد فهمي عطلته من جديد بعد تماثل زوجته الفنانة هنا الزاهد للشفاء، حيث نشر صورة جديدة من المالديف، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
ظهر فهمي في الصورة وهو مستلقيًا علي شاطئ البحر في المالديف، وكان ينظر إلي أحدي الكائنات البحرية بتركيز، وتبدو عليه السعادة بعد الفترة العصيبة التي مر
حازت الصورة علي إعجاب عدد كبير من متابعيه، وعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أكرم حسني، الذي علق علي الصورة مازحًا: "مش كفاية بقي و نركز في شغلنا و لا إيه ؟؟".
كانت هذه تفاصيل خبر أول صورة لأحمد فهمي من شهر العسل.. وأكرم حسني: مش كفاية كدا بقى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.