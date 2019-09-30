أول صورة لأحمد فهمي من شهر العسل.. وأكرم حسني: مش كفاية كدا بقى

استأنف الفنان أحمد فهمي عطلته من جديد بعد تماثل زوجته الفنانة هنا الزاهد للشفاء، حيث نشر صورة جديدة من المالديف، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ظهر فهمي في الصورة وهو مستلقيًا علي شاطئ البحر في المالديف، وكان ينظر إلي أحدي الكائنات البحرية بتركيز، وتبدو عليه السعادة بعد الفترة العصيبة التي مر

لها هو وزوجته.حازت الصورة علي إعجاب عدد كبير من متابعيه، وعدد من نجوم الفن، من بينهم الفنان أكرم حسني، الذي علق علي الصورة مازحًا: "مش كفاية بقي و نركز في شغلنا و لا إيه ؟؟".