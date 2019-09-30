شاهد.. أصالة تنعى المطرب محمد زغدي نجم أراب أيدول

نعت المطربة أصالة، المطرب الجزائري محمد الخامس زغدي، نجم أراب أيدول الذي توفي فجر اليوم الاثنين، عن عمر ناهز الـ 26 عامًا، إثر سقوطه من أعلي جدار منزله، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر".

نشرت أصالة صورة جمعتها بالمطرب الراحل، وعلقت عليها قائلة:"ياالله على هالخبر شو بشع وصعب، الله يرحمه حبيبي ويغفر له ويصبّر قلب أهله وصحابه وحبايبه، ياربّ العالمين يحفظكم ويطوّل بعمركم".



يذكر أن المطرب الراحل محمد زغدي كان عائدًا لمنزله بعد صلاة الفجر، ولكنه نسي المفتاح الخاص به ولم يشأ أن يوقظ أفراد العائلة، فتسلق الجدار حتي يتمكن للدخول إلى البيت، إلا أنه سقط أرضًا على رأسه، ففارق الحياة، و عثر والده عليه بعد أن فارق الحياة.

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