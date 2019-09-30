كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تألقها في ختام الجونة.. رشا بن معاوية تستأنف "شبر ميه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بعد أن شاركت في حفل ختام الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تستعد الفنانة الشابة رشا بن معاوية لاستئناف تصوير دورها في العمل الدرامي الجديد "شبر ميه" المقرر عرضه قريبا.

يذكر أن رشا بن معاوية خطفت الأنظار خلال بعد ظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة، بعد تألقت بفستان أزرق حمل توقيع مصمة الأزياء الشهيرة سهير القابسي، وستايسلت إيمان خاميسي.

يذكر أن مسلسل "شبر مية" تدور أحداثه في 50 حلقة، ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى، وهو بطولة أحمد السعدنى، نجلاء بدر، نهى عابدين، مراد مكرم، ندا موسى، محمد على رزق، ثراء جبيل، وسيناريو وحوار ورشة كتابة وإخراج طارق رفعت.

تدور أحداث مسلسل شبر مية" فى اطار اجتماعى لايت حول رجل أعمال متعدد العلاقات النسائية وهو أحمد السعدنى الذى يمر بالعديد من الأزمات بسبب علاقاته.

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