فرح يوسف تحيي أول حفل خطوبة في سوريا بحضور زوجها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقلت الفنانة السورية فرح يوسف اقامتها إلى سوريا بعد فترة طويلة، استقرت خلالها في أمريكا، وبدأت في ممارسة نشاطها الفني بشكل منتظم، حيث الحفلات الغنائية والسهرات الخاصة، بالإضافة لانشغالها بالتحضير لأغاني جديدة.

نجمة Arab Idol اعربت عن سعادتها بإحياء أول حفل خطوبة في سوريا، ونشرت صورة من كواليس الحفل تجمعها بزوجها، معلقة عليها: «مبارح كان أول حفل خطوبة بحييه لأحلى عروسين بمدينة حمص العديّة سوريا انبسطنا فيكن كتير و انشالله ألف مبروك وعقبال العزابية».

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يُذكر أن فرح التي سبق وارتبطت بعلاقة عاطفية مع المصور الفوتوغرافي بولنت الجراح، فاجأت محبيها يوليو الماضي بصور احتفالها بزفافها إلى حبيبها الفنزويلي في نيويورك، في الوقت الذي أكدت فيه أنها تنوي اقامة حفل زفاف ضخم في سوريا.

من ناحية أخرى، طرحت فرح يوسف مؤخراً أغنية جديدة بعنوان «بليز»، وهي من كلمات بندر بلحمر، وألحان أحمد سامي.