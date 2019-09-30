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متابعة بتجــــــــــرد: أثارت دوقة ساسكس ميغان ماركل الجدل، باعتمادها عقداً غريباً ومميزاً في آن معاً خلال زيارتها لجنوب إفريقيا مع زوجها الأمير هاري ونجلها أرتشى فى أول جولة رسمية له.
فقد رصدت عدسات الكاميرات وضع ميغان ماركل لقلادة تحتوي على “الخرزة الزرقاء”، أو “عين الشر” كما تعرف في بعض البلدان، والتي يؤمن العديد أنها تبعد الحسد والطاقات السلبية التي تصدر عن “الحساد”.
أما قيمة سلسلة الذهب عيار 18 قيراطا وفق موقع دايلي مايل، فهو 553 دولاراً .
كانت هذه تفاصيل خبر ميغان ماركل ترتدي “خرزة زرقاء” لحمايتها من الحسد.. أما سعرها فخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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