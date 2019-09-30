ديو غنائي يجمع بيونسيه وأديل!

متابعة بتجــــــــــرد: كشف المغني والمنتج الأميركي ريان تيدير خلال تواجده في مهرجان Global Citizen في نيويورك عن تحضير المغنيتين العالميتين بيونسيه وأديل لديو غنائي. وقال تيدير، مؤسس فرقة One Republic، إن الأغنية ستكون ضمن الألبوم الجديد، الذي تحضر له بيونسيه بعنوان “Human” ، والمقرر إطلاقه في تشرين الثاني القادم.

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